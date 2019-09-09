Son Dakika Haberleri: Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu
Son Dakika Spor Haber

Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu

1 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 4. hafta karşılaşmasında İncesu Erdemspor, alt sıralarda bulunan rakibi Kayserigücü'nü 6-0 yenerek üç puana uzandı.

Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu, System.String[]

Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 4. hafta karşılaşmasında İncesu Erdemspor, alt sıralarda bulunan rakibi Kayserigücü'nü 6-0 yenerek üç puana uzandı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakem: Oğuzhan Ekici xxx


İncesu Erdemspor U-14: Muhammet Furkan Kıymaz xxx (Dk.67 Atik Taha Berber x), Fevzi Alkn xxx, Mustafa Efe Seval xxx, Gürkan Gökduman xxx, Ali Tosunoğlu xxx, Melih Taha Ocak xxx, İsmail Karpuz xxx, Orhan Hasan Narin xx (Dk. 55 Ahmet Cemil Tiryaki x), Bayram Kaplan xx (Dk. 43 Mehmet Akif Tosun xx), Ahmet Yiğit Akbaş xxx (Dk. 45 Eren Efe Tosun xx), Emirhan Turan xx (Dk.52 Ahmetcan Coşkun x)


Kayserigücü U-14: Yusuf Kaan Çavuş x, Arda Yıldız x, Duhan Taştan x, Eren Kocabaş xx, Sena Korkmaz x, Ömer Can Açıkgöz xx (Dk. 58 Arda Turan x), Musa Gül x (Dk. 70 Hürkan Eray x), Enes Varinlioğlu x, Cemal Efe x (Dk.41 İbrahim Erdoğan x), Umut Koca x (Dk. 26 Murat Erdoğan x), Burak Çalış x (Dk. 41 Bora Eser x)


Goller: Emirhan Turan Dk. 14, İsmail Karpuz Dk. 30, 33 ve 56, Orhan Hasan Narin Dk. 40, Mehmet Akif Tosun Dk. 68 (İncesu Erdemspor) - KAYSERİ

Kayseri, İncesu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış yapan Gökçe Bahadır'ın bacaklarının su altındaki görüntüsü tartışma yarattı
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 13:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]