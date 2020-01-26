Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

6 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta maçında tam bir gol düellosuna sahne olan maçta Gültepespor ile İncesu Erdemspor takımları 4-4 berabere kaldı.

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu, System.String[]

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta maçında tam bir gol düellosuna sahne olan maçta Gültepespor ile İncesu Erdemspor takımları 4-4 berabere kaldı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Yusuf Adsalmış xx, Özgür Ceyran xx, Oğuzhan Döner xx


Gültepespor: Kürşat Bulut xx, Ege Giren xx, Baran Şahin xx, Yusuf Demir xx, Ahmet Ata xx, Mustafa Hasgül xxx, Berkan xx (Dk. 25 Utku Topaloğlu xx) (Dk. 55 Deniz Kaya x), Sabri Çakır xx, Yasin Demir xxx, Emir Duman xxx, Levent Ercan xx (Dk. 40 Arda Akbulut xx)


İncesu Erdem: Muhammet Furkan Kıymaz xx, Ekber Kağan Şimşek xx, Fevzi Alkan xx, Yasin Karaca xx, Anıl Bedir xx, Ahmet Cemil Tiryaki xx (Dk. 36 Bayram Kaplan x), Mehmet Emin Bülbül xxx, İsmail Karpuz xxxx, Melih Taha Ocak xx, Emirhan Turan xx (Dk. 65 Mustafa Efe Seval x)


Goller: Mustafa Hasgül Dk. 10, Emir Duman Dk 31, Yasin Demir Dk. 42, Utku Topaloğlu Dk. 55 (Gültepespor), İsmail Karpuz Dk. 25, 30 ve 45, Mehmet Emin Bülbül 68 (İncesuspor) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:29 Kaynak: İHA
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