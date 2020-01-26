Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu - Son Dakika
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Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

6 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile karşılaşan OSB Atletikspor sahadan 2-1 galibiyet ile başlayarak Play-Off'a üç puan ile başladı.

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu, System.String[]

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile karşılaşan OSB Atletikspor sahadan 2-1 galibiyet ile başlayarak Play-Off'a üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Muhammed Emin Çolak xxx, Hakan Cankı xxx, Mustafa Boylu xxx


OSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz xxx, Mert Ali Yıldız xx, İsmail Can Öcal xx, Hasan Taha Irmak xx, Ahmet Taha Soytürk xx, Furkan Sığırcı xx, Polat Çetin Kaya xxx, Hasan Hüseyin Ertaş xx (Dk. 55 Ethem Eren x), Burak Altıntaş xxx, Çağan Zeki Doğan xx, Yasin Özkardaş xx (Dk. 60 Mahmut Eray Şahbaz x)


Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Sefa Tiryakioğlu xx, Ahmet Can Çakmak x, Toygar Cıngıl x, Murat Can Korkmaz x, Abdullah Tatay xx, Muhammed Korkmaz xxx, Ali İhsan Altan xx, Yusuf Taha Dokgöz xx, Onur Bağcı x, Berkay İbiş x (Dk. 50 Süleyman Çetiner x), Ahmet Yıldız x (Dk. 60 Dursun Ali İçcan x)


Goller: Muhammed Korkmaz Dk. 50 (Kocasinan Şimşekspor), Burak Altıntaş Dk. 20, Polat Çetin Kaya Dk. 35 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
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