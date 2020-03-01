Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

6 saat önce

Kayseri U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü hafta maçında lider Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden İncesu Erdemspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu, System.String[]

Kayseri U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü hafta maçında lider Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden İncesu Erdemspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.


STAT: Argıncık 2 Nolu Saha


HAKEMLER: Resul Kural xxx, İlker Özbayburtlu xxx Seyit Burhanettin Şahan xxx


İNCESU ERDEMSPOR: İskender Yıldırım xxx, Yasin Karaca xxx, İbrahim Ayata xx (Dk. 65 Ahmet Can Coşkun x), Fevzi Alkan xx (Dk. 45 Ekber Kağan Şimşek x), Ahmet Yiğit Akbaş xx (Dk. 36 Mustafa Efe Seval xx), Anıl Bedir xxx, Ali Tosunoğlu xxx, Mehmet Emin Bülbül xx (Dk.52 Bayram Kaplan x), İsmail Karpuz xxx, Melih Taha Ocak xxx, İsmail Gök xxx (Dk. 36 Orhan Hasan Narin xx)


ERKİLETSPOR: Hamdi Konrener x (Dk. 36 Osman Feyza x), Fikri Aslantaş x, Alparslan Bozkurt x (Dk. 60 Osman Bilal Karakuş x), Yahya Solmaz x, Taha Toprak xx, Ali Altuner x, Malik Çelik x, Yasin Depan x (Dk. 36 Ali Taşbaş x), Miraç Utku x (Dk. 50 Efecan Eken x), Enes Tülay xx, Hayrettin Karabulut xx


GOLLER: Malik Çelik Dk. 25 (Erkiletspor), Melih Taha Ocak Dk. 10 ve 65, İsmail Karpuz Dk. 12 (İncesu) - KAYSERİ

Kayseri, İncesu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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