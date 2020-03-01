Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü haftasında güçlü rakibi Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup eden OSB Atletikspor, liderliğin yeni sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Cankı xxx,Caner Ünal xxx, Mehmet Ali Can xxx
OSB Atletikspor: Metehan Bölükbaşı xxx, Burkan Şaman xxx, İsmail Can Önal xx (Dk. 45 Mahmut Eray Şahbaz x), Hasan Taha Irmak xxx, Ahmet Taha Soytürk xxx, Hasan Sait Okuyucu xx (Dk. 36 Hasan Hüseyin Ertaş x), Yakup Nazik xx (Dk. 36 Polat Çetinkaya x), Mert Ali Yıldız xx (Dk. 52 Ahmet Haklı x), Burak Altıntaş xxx, Çağan Zeki Doğan xxx, Yasin Özkardaş xx (Dk. 65 Mert ali Ateş x)
Kayseri Şekerspor: Ubeydullah Karakaya xx, Furkan Gülce xx, Kerem Bozkuş x, Oğuzhan Şervanlı xx, Gürkan Yaşar xx, Osman Susam xx, Egem İvecan x, Eren Yiğit xx, Rahman Güneri xx, Erhan Duman xx
GOL: Yakup Nazik Dk. 10 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ