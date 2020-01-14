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Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak'ta çekilecek
6 saat önce
Kayseri'yi U-14 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan takımın belirleneceği Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak'ta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
Kayseri'yi U-14 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan takımın belirleneceği Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak'ta yapılacak.
Klasman gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takımın katılacağı U-14 Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak Perşembe günü yapılacak. Sümer Amatör Evi'nde yapılacak olan fikstüar çekimi saat 14.00'da başlayacak. Bu sezon Play-Off'ta OSB Atletikspor, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor, Erkiletspor ve İncesu Erdemspor takımları mücadele edecek. Play-Off'ta ilk sırayı alan takım kayseri'yi U-14 Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak. - KAYSERİ
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