Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu - Son Dakika
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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

6 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda Talasgücü ile karşılaşan Kılıçaslanyıldızspor, sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak 3. hafta sonunda ligde puan ile tanıştı.

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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda Talasgücü ile karşılaşan Kılıçaslanyıldızspor, sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak 3. hafta sonunda ligde puan ile tanıştı.


Stat Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Muhammed Can Hanedar xx, Murat Ahi xx


Kılıçaslan Yıldızspor: Rasim Akgündüz xxx, Eray Kepenek xxx, Eren Yılmaz xxx, Mehmet Yıldız xx ( Dk. 50 Kaan Karaca x), İsmail Ardıç xx, Süphan Topçu xx( Dk. 30 Muhammed Akcan x), Abdurrahman Kendir xxx, Mehmet Aslan xx (Dk. 42 Doğan Gündoğdu x) ( Dk. 61 Cihan Kaya x), İsmail Çetin xxx, Nihat Can Ergün xxx, Eray Alıcı *xxx


Talasgücü Belediyespor : Alim Sancak xx, Emre Afacan xx, Batuhan Karahan x (Dk. 68 Recep Gözütok x), Mehmet Aydemir xx, Yunus Daylak x (Dk. 61 Talha Karaevli x), Taha Alkan xx, Umut Balbal x ( Dk. 40 Kemal Söylemez x), Ömer Bulut Tosun x, Furhan Arık x ( Dk. 36 Emirhan Gökbaş x), Efe Şahin xx, Hamza Çakır xx


Gol: Abdurrahman Kendir Dk. 60 ( Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ

Muhammed Can, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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