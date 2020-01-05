Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu - Son Dakika
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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

7 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan maçta Argıncık Esnasfpor'u 4-1 mağlup eden Kayseri Şekerspor, Play-Off'a yükselme adına dev bir adım attı.

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu, System.String[]

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan maçta Argıncık Esnasfpor'u 4-1 mağlup eden Kayseri Şekerspor, Play-Off'a yükselme adına dev bir adım attı.


Stat Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Fulya Fırat xxx, Fatih Yıldırım xxx, Sema Çetin xxx


Kayseri Şekerspor U-15: Çağatay Çakmak xxx ( Dk. 58 Yasin Ak x), Emre Mezgitli xxx, Yunus Emre Yeşilbaş xxx, Ömer Faruk Sekmen xxx, Yusuf Uçar xxx, Ömer Eren Akkoyun xx, Eren Akbul xxx, Eren Akbul xx (Dk. 55 Mustafa Mert Urhan x), Yusuf İçme xxx (Dk. 63 Batuhan Güngör x), Fatih Ümit Sarıca xx (Dk. 48 Eren Uçmak x), Cihan Özşahin xxx, Samet Ulusoy x (Dk. 44 Arda Özdemir x)


Argıncık Esnafspor U-15: Burak Mutlu x, Taner Tak x, Adem Yılmaz x, Serhat Mert x, Semiz Üzel xx, Ali Balkan xx, Ahmet Gökmen x (Dk. 58 Sedat Solak x), Efe Çakır x (Dk. 40 Burak Keleş x), Burak Akkoyun xx, Ramazan Ozon xx, Ali Çelik x (Dk. 40 Erdal Yıldırım x)


Goller: Cihan Özşahin Dk 2 ve 5(pen), Eren Akbul Dk. 20, Arda Özdemir Dk. 52 (Şekerspor), Ramazan Ozon Dk. 40 (Argıncık Esnafspor) - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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