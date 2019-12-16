Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu - Son Dakika
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Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu

6 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Kayserigücü'nü 4-0 yenen Erkiletspor, yoluna namağlup olarak devam etti.

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu, System.String[]

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Kayserigücü'nü 4-0 yenen Erkiletspor, yoluna namağlup olarak devam etti.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Yakup Aksoy xx, Barışcan Ateş xx, Emre Ünlü xx


Erkiletspor: Arslan Murat xxx, İlker Toprak xxx, Gazi Hançer xxx, Ahmet Kaan Bekdemir xxx, Abdulbaki Öztoprak xxx, Emircan Irmak xxx, Enes Tulgay xxx, Mikail Akdaş xxx, Yusuf Şahin Yüksel xxx, Melih Pınar xxx, Hayrettin Karabulut xxx


Kayserigücü: Önder Yıldız x, Eser Ünal x, Yahya Kocabaş x, Kemal Çelik x, Duğhan Taştan x, Sami Korkmaz x, Bekir Bozlak xx, Murat Çelik x ( Dk. 36 Ömer Açıkgöz x), Feysal Halavi xx, Eren Muslu xx, Muhammet Erdoğan x ( Dk. 34 Burak Çalış x)


Goller: Melih Pınar Dk: 7 ve 18, Mikail Akdaş Dk: 22, Enes Tulgay Dk: 62 (pen) (Erkiletspor) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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