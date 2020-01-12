Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi - Son Dakika Spor

Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi

6 saat önce

Bu sezon iki ayrı grupta 15 takımın mücadele ettiği Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi.

Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi, System.String[]

Bu sezon iki ayrı grupta 15 takımın mücadele ettiği Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi. Gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı.


Bu sezon büyük bir mücadeleye sahne olan Kayseri U-15 Futbol Ligi maçları oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Bu sezon 15 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği ligde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde etti. Buna göre A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor ve Talasgücü Belediyespor Play-Off vizesi alırken B Grubu'nda ise OSB Atletikspor, Erkiletspor ve Kayseri Kalespor takımları isimlerini Play-Off'a yazdırdı. Play-Off maçlarında ilk sırayı alan takım ise Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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