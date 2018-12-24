Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri
U-15 Futbol
Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı 6-0 mağlup eden Kocasinan
Şimşekspor lige üç puan ile başladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Fulya Fırat **, Ahmet İnce
**, Resul Kural **
Kocasinan Şimşekspor: Ömer xx, Kerem xx, Halil xxx, Koray xxx, Karahan xxx, Mehmet xxx, Abdulkadir xxx, Oğuzhan xxx, M.Bulut xxx, Mustafa xxx, Arda xxx
Anadolu Yıldızları: Mustafa x, Mertcan x, Murathan x, M. Volkan xx, Muhammed xx, Ayhan xx, Ünsal xx, Yusuf xx, O.Yangın x, Aziz x, Mehmet x
Goller: Dk. 8, 53 Abdulkadir Söyler, Dk. 14, 26 Mustafa Bulut
, Dk. 36 Arda Göküş, Dk. 60 Mesut Aktaş (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ