Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

1 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı 6-0 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor lige üç puan ile başladı.

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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı 6-0 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor lige üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Fulya Fırat **, Ahmet İnce **, Resul Kural **

Kocasinan Şimşekspor: Ömer xx, Kerem xx, Halil xxx, Koray xxx, Karahan xxx, Mehmet xxx, Abdulkadir xxx, Oğuzhan xxx, M.Bulut xxx, Mustafa xxx, Arda xxx

Anadolu Yıldızları: Mustafa x, Mertcan x, Murathan x, M. Volkan xx, Muhammed xx, Ayhan xx, Ünsal xx, Yusuf xx, O.Yangın x, Aziz x, Mehmet x

Goller: Dk. 8, 53 Abdulkadir Söyler, Dk. 14, 26 Mustafa Bulut, Dk. 36 Arda Göküş, Dk. 60 Mesut Aktaş (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:57 Kaynak: İHA

Futbol, Kocasinan, Kayseri, Spor
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