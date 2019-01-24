Kayseri U-15 Ligi A Grubu
41 dakika önce
Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor'u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.
Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor'u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
Hakemler: Özgür Gök xx, Harun Soyeşik xx, Okan Ceylan xx
OSB Atletikspor U-15: Muhammed Yasin Atıcı xx, Tuğrul Çetin xxx, Abdullah Arpaç xxx, Şahin Çiftçioğlu xxx, Abdülsamet Şimşek xxx, Yusuf Tolu xxx, Celal Çemç xxx, İsmail Taşpınar xxx, Eren Akçakoyunxxxx, Tarık Ceylan xxx, Yusuf Aydoslu xxxx
Talasgücü Belediye U-15: Ali Ufkun x, Uğur Arda x*, TürkislamKonateke xx, Talha Karaevli xx, Adem Kaya x, Nedim Alibaşoğlu x, Yusuf Taha Alkan x, Efe Samet Şahin x, Melih Koç xx, Yusuf Safa Çetinkaya x, İbrahim Tunca xx
Goller: Dk. 3, 18 Yusuf Aydoslu, Dk. 8, 14 Eren Akçakoyun, Dk.37,40 Abdullah Arpaç, Dk.60 Enes Temizyürek, Dk 68 İsmail Taşpınar (Atletik). - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı
Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon
Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı