Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

41 dakika önce

Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor'u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

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Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor'u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

Stat: Vali Muammer Güler

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

Hakemler: Özgür Gök xx, Harun Soyeşik xx, Okan Ceylan xx

OSB Atletikspor U-15: Muhammed Yasin Atıcı xx, Tuğrul Çetin xxx, Abdullah Arpaç xxx, Şahin Çiftçioğlu xxx, Abdülsamet Şimşek xxx, Yusuf Tolu xxx, Celal Çemç xxx, İsmail Taşpınar xxx, Eren Akçakoyunxxxx, Tarık Ceylan xxx, Yusuf Aydoslu xxxx

Talasgücü Belediye U-15: Ali Ufkun x, Uğur Arda x*, TürkislamKonateke xx, Talha Karaevli xx, Adem Kaya x, Nedim Alibaşoğlu x, Yusuf Taha Alkan x, Efe Samet Şahin x, Melih Koç xx, Yusuf Safa Çetinkaya x, İbrahim Tunca xx

Goller: Dk. 3, 18 Yusuf Aydoslu, Dk. 8, 14 Eren Akçakoyun, Dk.37,40 Abdullah Arpaç, Dk.60 Enes Temizyürek, Dk 68 İsmail Taşpınar (Atletik). - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Taşpınar, OSB, Kayseri, Spor
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