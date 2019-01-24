Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

34 dakika önce

Kayseri U-15 Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Trabzon 3861spor, zayıf rakibi Erciyes İdman Gücü'nü karla kaplı zeminde 5-0yenerek mağlup ederek avantaj elde itti.

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Kayseri U-15 Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Trabzon 3861spor, zayıf rakibi Erciyes İdman Gücü'nü karla kaplı zeminde 5-0yenerek mağlup ederek avantaj elde itti.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Ömer Faruk Karaduman xx, Kemal Deliktaş xx, Fulya Fırat xx

Trabzon 3861spor U-15: Gökhan Ayhan xx, Mustafa Kayaoğlu xx, Yahya Solmaz xxx, Gökdeniz xxx, Avni Yılmaz xx, Mithat Yüce xx, Mahmut Bozkurt xx, Bedirhan Şahan xx, Barış Çolak xxx, Bahadır Emrah xxxx, Serhat Şahbaz xxx

Erciyes İdman Gücü U-15: Arda Hastopçu x, Furkan Balcı x, Ahmet Eren Yükselen xx, Efe Ersan xx, Mithat Korkmaz x, Enes Hamdi Karaman xx, Abdullah Eren xx, Tufan Tüysüz x, Yılmaz Aytaş xx, Furkan Üzel x, Eyüphan Badem x

Goller: Dk. 7,15,35 Bahadır Emrah, Dk.24 Serhat Şahan, Dk. 54 Barış Çolak (Trabzon 3861). - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Trabzon, Kayseri, Spor
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