Kayseri
U-15 Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Trabzon
3861spor, zayıf rakibi Erciyes
İdman Gücü'nü karla kaplı zeminde 5-0yenerek mağlup ederek avantaj elde itti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Ömer Faruk Karaduman xx, Kemal Deliktaş xx, Fulya Fırat
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Trabzon 3861spor U-15: Gökhan Ayhan xx, Mustafa Kayaoğlu xx, Yahya Solmaz
xxx, Gökdeniz xxx, Avni Yılmaz xx, Mithat Yüce xx, Mahmut Bozkurt
xx, Bedirhan Şahan xx, Barış Çolak xxx, Bahadır Emrah
xxxx, Serhat Şahbaz xxx
Erciyes İdman Gücü U-15: Arda Hastopçu x, Furkan Balcı
x, Ahmet Eren
Yükselen xx, Efe Ersan xx, Mithat Korkmaz x, Enes Hamdi Karaman
xx, Abdullah Eren
xx, Tufan Tüysüz x, Yılmaz Aytaş xx, Furkan Üzel x, Eyüphan Badem x
Goller: Dk. 7,15,35 Bahadır Emrah, Dk.24 Serhat Şahan, Dk. 54 Barış Çolak (Trabzon 3861). - KAYSERİ