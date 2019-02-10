Kayseri
U-15 Ligi A Grubu son hafta maçında en yakın takipçisi Kocasinan
Şimşekspor'u 3-0 mağlup eden Kayseri OSB
Atletikspor namağlup şampiyon olarak Play-Off oynama hakkı elde etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Hakan Çam xx, Abdülkadir Keğin xx, Sami Yılmaz
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Saha Komiseri: Veysel Yalçın
Kocasinan Şimşek: Ömer Büyükkatırcı x, Hakan Mutlu
xx, Karahan Karahan xx, Koray Demir x, Hüseyin Özdeniz xx, Mesut Aktaş xx, Abdülkadir Söyler xx, Oğuzhan Turan xx, Mustafa Bulut
x, Mustafa Büyükkılıç x, Arda Göküş x
Atletik: Yasin Atıcı xx, Tuğrul Çetin xx, Abdullah Arpaç xxx, Şakir Gazioğlu xxx, Abdülsamet Şimşek xxx, Yusuf Tolu xxx, Enes Temizyürek xx, İsmail Taşpınar
xx, Eren Akçakoyun
xxx, Yusuf Aydoslu xxx, Celal Çemç xx
Goller: Dk.52 Eren Akçakoyun, Dk.54 Abdullah Arpaç, Dk.60 Yusuf Aydoslu (Atletik) - KAYSERİ