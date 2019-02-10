Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu

18 dakika önce

Kayseri U-15 Ligi A Grubu son hafta maçında en yakın takipçisi Kocasinan Şimşekspor'u 3-0 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor namağlup şampiyon olarak Play-Off oynama hakkı elde etti.

Kayseri U-15 Ligi A Grubu, System.String[]
Kayseri U-15 Ligi A Grubu son hafta maçında en yakın takipçisi Kocasinan Şimşekspor'u 3-0 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor namağlup şampiyon olarak Play-Off oynama hakkı elde etti.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Hakan Çam xx, Abdülkadir Keğin xx, Sami Yılmaz xx

Saha Komiseri: Veysel Yalçın

Kocasinan Şimşek: Ömer Büyükkatırcı x, Hakan Mutlu xx, Karahan Karahan xx, Koray Demir x, Hüseyin Özdeniz xx, Mesut Aktaş xx, Abdülkadir Söyler xx, Oğuzhan Turan xx, Mustafa Bulut x, Mustafa Büyükkılıç x, Arda Göküş x

Atletik: Yasin Atıcı xx, Tuğrul Çetin xx, Abdullah Arpaç xxx, Şakir Gazioğlu xxx, Abdülsamet Şimşek xxx, Yusuf Tolu xxx, Enes Temizyürek xx, İsmail Taşpınar xx, Eren Akçakoyun xxx, Yusuf Aydoslu xxx, Celal Çemç xx

Goller: Dk.52 Eren Akçakoyun, Dk.54 Abdullah Arpaç, Dk.60 Yusuf Aydoslu (Atletik) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

OSB, Kocasinan, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Damga Vuran Emsal Tekir, Muhtar Adayı Oldu Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı!

Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:28:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi A Grubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]