Kayseri U-15 Ligi B Grubu
1 saat önce
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptıStat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xxBarogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf...
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xx
Barogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf xx, Zekai xx, Eren xx, Murat xx, Mustafa xxx, Bekir xxx, Muhammed xxx, Yaşar Mert xx
Kayseri Gençlerbirliği: Selim x, Musa x, Arda xx, Muhammed xx, Alperen xx, Kaan xx, Yusuf xx, Berk xx, Oktay xx, Ahmet xx, Berat xxx
Goller: Dk.20 Mustafa Emir, Dk.25 Bekir Bozlak, Dk.60 Muhammed Faysal (Barogücü), Dk.6,45 Berat,( Kayseri Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Dk. 61 Eren Muslu (Barogücü)- Dk.90 Oktay Akın ( Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:56 Kaynak: İHA
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