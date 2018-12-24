Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Ligi B Grubu

1 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptıStat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xxBarogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf...

Kayseri U-15 Ligi B Grubu, System.String[]
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xx

Barogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf xx, Zekai xx, Eren xx, Murat xx, Mustafa xxx, Bekir xxx, Muhammed xxx, Yaşar Mert xx

Kayseri Gençlerbirliği: Selim x, Musa x, Arda xx, Muhammed xx, Alperen xx, Kaan xx, Yusuf xx, Berk xx, Oktay xx, Ahmet xx, Berat xxx

Goller: Dk.20 Mustafa Emir, Dk.25 Bekir Bozlak, Dk.60 Muhammed Faysal (Barogücü), Dk.6,45 Berat,( Kayseri Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 61 Eren Muslu (Barogücü)- Dk.90 Oktay Akın ( Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:56 Kaynak: İHA

Ahmet İnci, Futbol, Gençlerbirliği, Kayseri, Spor
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