Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptıStat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xxBarogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf...

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı



Stat: Argıncık 2 Nolu Saha



Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xx



Barogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf xx, Zekai xx, Eren xx, Murat xx, Mustafa xxx, Bekir xxx, Muhammed xxx, Yaşar Mert xx



Kayseri Gençlerbirliği: Selim x, Musa x, Arda xx, Muhammed xx, Alperen xx, Kaan xx, Yusuf xx, Berk xx, Oktay xx, Ahmet xx, Berat xxx



Goller: Dk.20 Mustafa Emir, Dk.25 Bekir Bozlak, Dk.60 Muhammed Faysal (Barogücü), Dk.6,45 Berat,( Kayseri Gençlerbirliği)



Kırmızı Kart: Dk. 61 Eren Muslu (Barogücü)- Dk.90 Oktay Akın ( Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

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