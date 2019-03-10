Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Play-Off Grubu

55 dakika önce

Kayseri U-15 Play-Off Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4. hafta maçında Talasgücü Belediyespor'u 4-1 yenerek 10 puana yükseldi.

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Kayseri U-15 Play-Off Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4. hafta maçında Talasgücü Belediyespor'u 4-1 yenerek 10 puana yükseldi.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ömer Hürcan Yücel x, Ömer Kılıç xx, Eren Macit xx

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

Kayseri Şekerspor U-15: Yusuf Nazlı xx, Furkan xx, Deniz xx, Sadık xx, Mustafa xx, Mert xx, M.Alıcı xx, Melih xxxx, Ömer xxx, Emre xx, İlkay xxx

Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser x, Uğur Paşayiğit x, Batuhan Karahan x, Talha Karaevli xx, Adem Kaya x, Türkislam Konateke x, Yusuf Çetinkaya x, Tugay Bozoğluer xx Melih Koç xx, Nedim Alibaşoğlu x, Efe Şahin xx

Goller: Dk.11,30 ve 61 Melih, Dk.50 Ömer (Şekerspor) Dk.48 Melih Koç (Talasgücü) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Ömer Kılıç, Kayseri Şekerspor, Kayseri, Spor
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