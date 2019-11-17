Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off iddiası devam eden Kılıçaslan Yıldızspor, 5. hafta karşılaşmasında Argıncık Esnafspor'u 1-0 yenerek puanını 10'a çıkardı.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Hacı Güverti xxx, Yakup Aksoy xxx, Meryem Kazaylele xx
Kılıçaslan Yıldızspor U-16: Barış Ertuğrul xxx, Arda Biçer xx, Rasim Akgümüş xx, Mustafa Yıldız xx, Metehan Korkmaz xx, Murat Can xx, Semih Kurt xx, Abdurrahman Kendir xx, Emre Akkoyun xx (Dk. 65 Yunus Emre Akın x), Kurtuluş Şaştım x (Dk. 56 Muhammet Ceylan x), Beşir Cingöz xx
Argıncık Esnafspor U-16: Erdal Tarcan xx, Süleyman Solak xx, Adem Yılmaz xx, Furkan Deveci xx, Onur Ünal x, Buğra Gökmen x, Burak Akkoyun xx, Emre Terler xx, Semih Üzel xx, Taner Tak xx, Ramazan Ozon x
Gol: Semih Kurt Dk. 6 (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ