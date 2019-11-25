Son Dakika Haberleri: Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu
Son Dakika Spor Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu

6 saat önce

Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligin alt sıralarında yer alan Argıncık Esnafspor'u 5-2 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu, System.String[]

Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligin alt sıralarında yer alan Argıncık Esnafspor'u 5-2 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Mustafa Kadıoğlu xx, Muhammed Can Hanedar xx


Argıncık Esnafspor: Buğra Aşık x, Süleyman Solak x, Adem Yılmaz x, Emre Terler xx, Onur Kaan Ünal xx, Ali Balkan x ( Dk. 61 Burak Mutlu x ), Atakan Tokat xx, Semih Üzel x ( Dk. 61 Taner Tak x ), Eren Erdal Tarcan x, Burak Akkoyun x ( Dk. 70 Burak Keleş x ), Ramazan Ozon xx


Anadolu Yıldızları: Mustafa Karaimam xxx, Furkan Kılıç xxx, Tehir Koç xxx, Mertcan Kılıç xxx, Muhammed Kaya xxx, Mehmet Gül xx ( Dk. 75 Burak Efe x ), Mesut Göçe xxx ( Dk. 70 Abdullah Özbek x), Yusuf Korkut xxx, Emre Şahin xxx, Seyit Okcun xx( Dk. 70 Abdulkadir Osun ), Mehmet Taş xx ( Dk. 45 Murathan Şimşek x )


Goller: Onur Kaan Ünal Dk. 15, Emre Terler Dk. 43 ( Argıncık Esnafspor ), Emre Şahin Dk. 1, 5, 20, 53 ve 70 ( Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak! Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 14:50:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]