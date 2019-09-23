Son Dakika Haberleri: Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
Son Dakika Spor Haber

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

2 saat önce

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 5-2 mağlup eden OSB Atletikspor, ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynama hakkını elde etti.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu, System.String[]

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 5-2 mağlup eden OSB Atletikspor, ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynama hakkını elde etti.


Stat: Erkilet 1 Nolu


Hakemler: Kemal Hattatioğlu **, Kemal Deliktaş **, Abdülkadir Keğin **


OSB Atletikspor U-17: Muhammed Yasin Atıcı **, Yiğit Başaran Hava **, Yusuf Aydoğdu ** (Dk. 45 Emre Karakaya *), Muhammed Yasin Bilir **, İlhan Sefa Köroğlu **, Ali Çakıcı ** (Dk. 45 Yusuf Aydoslu ***), Ömer Yıldız ***, Tunahan Eroğlu ** (Dk. 41 Hamza Efehan *), Abdullah Mortaş ***, Çağrı Doğan **, Furkan Batar ** (Dk. 65 Utku İridağ *)


Erkiletspor U-17: İsmail Timurcanlar *, Hasan Yalçın *, M.Gazi Hançer **, Abdullah Öztoprak **, Nurettin Murat ***, Ömer Kaya **, Bekir Arslan * (Dk. 52 Murat Atasever *), M.Sefa *, Melih Pınar *, Bahadır Sarıçiçek **, Atilla Sönmez **


Goller: Abdullah Mortaş Dk. 15, Çağrı Doğan Dk. 64, Hamza Efehan Dk. 72 (Pen.), Ömer Yıldız Dk. 78 ve 80 (OSB Atletikspor), Nurettin Pınar Dk. 16 ve 44 (Erkiletspor)


Krımızı Kart: Bahadır Sarıçiçek dk. 68 (Erkiletspor) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başladı! Yüzde 22 indirim yapılacak Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:17:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]