Son Dakika Haberleri: Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

1 saat önce

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu maçı Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam ederken Gültepespor'un sakatlıklar nedeniyle 44. dakikada sahada 7 kişinin altına düşmesi sonrasında tatil edildi.

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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu maçı Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam ederken Gültepespor'un sakatlıklar nedeniyle 44. dakikada sahada 7 kişinin altına düşmesi sonrasında tatil edildi. Maç Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile noktalanmış oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Fulya Fırat xxx, Nail Berkant Sarıkaya xxx, Esra Yılmaz xxx


Erkiletspor U-17: Osman Gündoğdu xxx, İlker Toprak xxx, Hüseyin Yalçın xxx (Dk. 41 Emircan x), Mikail Akdaş xxx, Abdulbaki Öztoprak xxx, Ömer Kaya xxx (Dk. 41 Ahmet Kaan Bekdemir x) (Dk. 43 Muhammed Can Poyraz x), Bekir Aslan xxx, Muzzafer Kaan İbili xxx, Muhammed Sefa xxx, Nurettin Murat xxx, Muhammet Gazi Tuncer xxx


Gültepespor U-17: Mert Kılıç x, Hafız Türk x, Kadir Aydoğdu x, Işık Polat x, Murat Can Kurtar x, Ahmet Yılmaz x, Aslan Tokat x, Mehmet Taşçı x, Görkem Yiğit x, Mustafa Erginer x, Haşim Öztaş x


Goller: Muzaffer Kaan İbili Dk. 2, Muhammed Gazi Tuncer Dk. 10, 32 ve 40, Bekir Arslan Dk. 16, Nurettin Murat Dk. 20, Muhammed Sefa Dk. 35 (Erkiletspor) - KAYSERİ

Bora Füzesi, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
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