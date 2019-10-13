Son Dakika Haberleri: Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi
Son Dakika Spor Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi

Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi

8 saat önce

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde B Grubu'nda oynanan son hafta maçları ile mücadele sona erdi.

Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi, System.String[]

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde B Grubu'nda oynanan son hafta maçları ile mücadele sona erdi. Bu sezon iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama şansı yakaladı.


Bu sezon iki ayrı grupta 17 takımın mücadele ettiği Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazandı. Gectiğimiz hafta sona eren A Grubu'nda Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Kayserigücü ekipleri Play-Off oynamayı garantilemişti. Bu hafta sona eren B Grubu'nda ise Kocasinan Şimşekspor ile OSB Atletikspor son hafta öncisinde Play-Off biletini almıştı. Ligin son haftasında rakibi Anadolu Yıldızları'nı yenen Erkiletspor ise mutlu sona ulaşan son takım oldu. Bu grupta son haftaya üç takım iddialı girmişti. Trabzon 3861spor takımı OSB Atletikspor'a Anadolu Yıldızları ise Erkiletspor'a mağlup olunca şanslarını kaybetti. Böylece Play-Off oynayacak son takım Erkiletspor oldu. 6 Takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanabilmek için Play-Off'ta ter dökecek. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!
Beşiktaş'ta çoğunluk sağlanamadı, seçim 20 Ekim'de! Harekata destek verdiği için Almanların dışladığı Enver'e bir talip daha! Ersun Yanal, Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda Tolga'yı sol bekte oynatacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]