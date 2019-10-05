Son Dakika Haberleri: Kayseri U-17 Ligi'nde 6. takım son hafta belli olacak
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Kayseri U-17 Ligi'nde 6. takım son hafta belli olacak

1 saat önce

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde PlayOff oynayacak 5 takım belli olurken, 6. takım ise son hafta netlik kazanacak.

Kayseri U-17 Ligi'nde 6. takım son hafta belli olacak, System.String[]

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde PlayOff oynayacak 5 takım belli olurken, 6. takım ise son hafta netlik kazanacak. Play-Off'a son bilet için 3 takım son haftaya umutlu girdi.


Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele sona ermiş ve ilk üç sırayı alan Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Kayserigücü ekipleri Play-Off vizesi almıştı. B Grubu'nda ise dün oynanan maçlar sonunda son haftaya girildi. Bu grupta Kocasinan Şimşekspor ile OSB Atletikspor takımları son hafta öncesinde Play-Off oynama hakkı elde etti. Bu gruptan üçüncü takım ise son hafta oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Bu grupta son haftaya Trabzon 3861spor 15, Erkiletspor ve Anadolu Yıldızları ise 13 puan ile giriyor.


Ligin son haftasında maç programı şöyle:


Trabzon 3861spor-OSB Atletikspor


Erkiletspor-Anadolu Yıldızları


Buğdaylıspor-E.M.Belsinspor


Kocasinan Şimşek-Kılıçaslan Yıldızspor - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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