Son Dakika Haberleri: Kayseri U-18 Basketbol Ligi
Son Dakika Spor Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Basketbol Ligi

1 saat önce

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Kayseri U-18 Basketbol Ligi, System.String[]

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 69-30 mağlup etti.


Salon: Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu


Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural


Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak *, Kaan Erdinç *, Osman Çağatay Çağlar *, Alpay Nacar *, Batuhan Karaman *


Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa ***, Ömer Erdinç ***, Umut Albayrak ***, Utku Kaynar ***, Ali Emre Öztürk ***


Periyotlar:


1. Periyot: 29-1 (Melikgazi lehine)


2. Periyot: 40-8 (Melikgazi lehine)


3. Periyot: 53-22 (Melikgazi lehine)


4. Periyot: 69-30 (Melikgazi lehine) - KAYSERİ

basketbol, Melikgazi, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Nobel Barış Ödülü'nü alan Abiy Ahmed Ali kimdir? Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-18 Basketbol Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]