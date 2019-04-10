Kayseri U-19 Futbol Ligi'nde Şampiyon Olan Takımlar Belli Oldu
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Bu sezon 14 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyonlar belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:37 Kaynak: İHA
Bu sezon 14 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyonlar belli oldu.
Kayseri'yi U-19 Türkiye
Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın belirlendiği Brinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde son iki haftaya girildi. Ligde 67 puan ile lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor ile en yakın takipçisine 7 puan fark atan 64 puanlı Kocasinan
Şimşekspor takımları bitime iki hafta kala mutlu sona ulaştı. Bundan sonraki iki haftada prestij mücadelesi verecek olan Talasgücü Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etmiş durumda. Bu ligde küme düşecek iki takım kesinlik kazanırken lige veda edecek iki takım ise son hafta maçlarından alınacak sonuçlar ile kesinleşecek. - KAYSERİ
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