Son Dakika Haberleri: Kayseri U-19 Futbol Ligi'nde Şampiyon Olan Takımlar Belli Oldu

Kayseri U-19 Futbol Ligi'nde Şampiyon Olan Takımlar Belli Oldu

1 saat önce

Bu sezon 14 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyonlar belli oldu.

Kayseri U-19 Futbol Ligi'nde Şampiyon Olan Takımlar Belli Oldu, System.String[]
Bu sezon 14 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyonlar belli oldu.

Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın belirlendiği Brinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde son iki haftaya girildi. Ligde 67 puan ile lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor ile en yakın takipçisine 7 puan fark atan 64 puanlı Kocasinan Şimşekspor takımları bitime iki hafta kala mutlu sona ulaştı. Bundan sonraki iki haftada prestij mücadelesi verecek olan Talasgücü Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etmiş durumda. Bu ligde küme düşecek iki takım kesinlik kazanırken lige veda edecek iki takım ise son hafta maçlarından alınacak sonuçlar ile kesinleşecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:37 Kaynak: İHA
Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Spor
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