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Kayseri U19 Ligi 7.Hafta

6 saat önce

Kayseri U19 Ligi 7.haftasında oynanan zorlu karşılaşmada lider Talasgücü Belediyespor rakibi Kocasinan Şimşekspor'u Abdulsamet Demirel'in golleri ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Kayseri U19 Ligi 7.haftasında oynanan zorlu karşılaşmada lider Talasgücü Belediyespor rakibi Kocasinan Şimşekspor'u Abdulsamet Demirel'in golleri ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Lacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler Murat Özçetin xx, Yunus Emre Gerez xx, Serkan Yıldırım xx


Kocasinan Şimşekspor U19: A.Arda Yücel x, Furkan İlhan x, F.Yiğit Yılmaz x, İsmail Can Erbaş x, (Dk.50 Furkan Aslan x), Abdulkadir Baykaldı x, Abdullah Enes Ozan x, Eren Topuz x, (Dk.68 Mustafa Bulut x), Yasin Eker x, Berkay Arı x, (Dk.85 Serhat Uğur x), Emircan Yıldırım x, Kadir Eren Üçel x


Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx, Muhammet Aktan xxx, Abdulsamet Demirel xxx, Ahmet Said Durak xx, (Dk. 64 Hanifi Güray Kepenek xx), Emre Can Akkaya xx, (Dk.53 Muharrem Sahar xx)


Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 27 ve 36 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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