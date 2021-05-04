Kayseri Ulaşım AŞ'den vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Kayseri Ulaşım AŞ, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki katlı kavşak ile 2 adet U alt geçit çalışmaları nedeniyle 23 Haziran'a kadar raylı sistem T2 Talas hattının hizmet veremeyeceğini bildirdi.

Ulaşım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 5 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında raylı sistem T2 Talas hattında hizmet verilemeyeceğini duyuran Ulaşım AŞ, şu bilgilendirmede bulundu:

"Furkan Doğan kavşak bölgesindeki çalışmadan dolayı raylı sistem T2 Talas hattı 5 Mayıs ile 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yolcularımıza hizmet veremeyecektir. Bu süre zarfında bu bölgede mağduriyet yaşanmaması için raylı sistem hattına paralel olarak 19 No'lu otobüs hattı hizmet verecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."

Erciyes Üniversitesi ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin liraya mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.