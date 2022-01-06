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Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş arasında toplu sözleşme imzalandı

06.01.2022 19:27
Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş arasında toplu sözleşme imzalandı

Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ve 1049 çalışanı kapsayan "3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Çok güzel bir süreç yürüttüklerini ve iyi bir noktaya geldiklerini belirten Toruntay, "Önemli olan üretmek, kazanmak. Ülkemiz için üreteceğiz, hemşerilerimiz için hizmet sunacağız. Sonra karşılığını alacağız. Öncelik üretmektir, çalışmaktır, birlik ve beraberliktir." dedi.

Sosyal sendikacılığı Türkiye'de uygulayan sendikaların başında geldiklerini kaydeden Toruntay, belediye başkanından çalışanlar adına bir ricaları olduğunu ifade etti.

Aslında toplu iş sözleşmesini bitirdiklerini kaydeden Toruntay, çalışanların var olan bayram harçlıklarında artış talebinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Bir aile anlayışı içerisinde çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz on binlerce insanı ekmeğinden edip sokaklara atan bir belediye değiliz. Biz çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeyi öncelikli olarak kendisine prensip etmiş, hiç kimseyi mağdur etmeden, onlara emeğinin karşılığını ulaştıran belediyeyiz. Biz burada hiç kimseyi yaşantısından, felsefesinden, siyasi anlayışından dolayı dışlayan, horlayan, ötekileştiren, işinden atan ve emeğe saygısızca davranan bir yönetim anlayışı sergilemedik, sergilemeyiz Allah'ın izniyle."

Ücret konusundaki görüşmelerin belli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Büyükkılıç, sendika çalışanlarının bayram harçlıklarında da 1000 lira artış yapacakları müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Mustafa Toruntay ve Memduh Büyükkılıç, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Toplu sözleşme sonucu en düşük işçi maaşının ikramiye ve sosyal haklarla birlikte brüt 6 bin 604 liraya yükseldiği belirtildi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Toruntay, Kayseri, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
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