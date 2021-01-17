Kayseri Ulaşım AŞ, "Karbon Saydamlık Projesi"nde yer aldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kayseri Ulaşım AŞ, karbon ayak izini hesaplatıp, bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) dahil oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP raporlamasında, Kayseri Ulaşım AŞ'nin Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 puanı "B-Management" olarak açıklandı.

Şirket, güncel raporda Kapsam 3 Emisyonları ve Hedefler kategorisinde "A-Leadership" seviyesine ulaşarak, Fırsatları Tespit Etme, Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi kategorilerinde ise B seviyesi puanına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'den projeye katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketinin Ulaşım AŞ olduğunu belirtti.

Kayseri'de çevreci bir yaklaşım sergilendiğini aktaran Büyükkılıç, "Bu çalışmamız, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ulaşım AŞ, Karbon Saydamlık Projesi, CDP raporlarını sunmakta dünyadaki 10 şirketten birisi olarak nitelendirilmektedir, bunu da çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.