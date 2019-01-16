Son Dakika Haberleri: Kayseri Ulaşım, verimlilikte Türkiye birincisi oldu

Kayseri Ulaşım, verimlilikte Türkiye birincisi oldu

1 saat önce

Kayseri Ulaşım AŞ, "Brüt Maliyet Kontratında Kayseri Ulaşım Modeli" projesi ile verimlilik kategorisinde ikinci kez birinci oldu.

Kayseri Ulaşım, verimlilikte Türkiye birincisi oldu, System.String[]
Kayseri Ulaşım AŞ, "Brüt Maliyet Kontratında Kayseri Ulaşım Modeli" projesi ile verimlilik kategorisinde ikinci kez birinci oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 

Ekonomi
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