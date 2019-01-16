Kayseri Ulaşım, verimlilikte Türkiye birincisi oldu
1 saat önce
Kayseri Ulaşım AŞ, "Brüt Maliyet Kontratında Kayseri Ulaşım Modeli" projesi ile verimlilik kategorisinde ikinci kez birinci oldu.
Kayseri
Ulaşım AŞ, "Brüt Maliyet Kontratında Kayseri Ulaşım Modeli" projesi ile verimlilik kategorisinde ikinci kez birinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00
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