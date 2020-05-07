Kayseri ulaşımına

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'de yeni raylı sistem hattı ile Havaalanı Projesi ihalesinde son aşamaya gelindiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında yapılan toplantıya video konferansla katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, toplantıda, Başkan Büyükkılıç'ın projelerle ilgili verdiği brifingi dinledi.

Toplantıda konuşan Karaismailoğlu, Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattı ile Havaalanı Projesi'nin ihalesi için son aşamaya geldiklerini ve en kısa sürede ihalelerin yapılacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç da Bakan Karaismailoğlu'nun yerel yönetimlerin içinden gelmesinin, belediyeler için şans olduğunu ifade etti.

Ulaşım projelerinin büyük önem taşıdığını aktaran Büyükkılıç, Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattının Kayseri için çok önemli olduğunu belirtti.

Yeni havaalanı projesinde yer alan terminal binaları ve apron konusuna da değinen Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'ndaki yolcu potansiyelinin hızla arttığını vurguladı.

Toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.