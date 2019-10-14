Kayseri Ülkü Ocakları'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

KAYSERİ (AA) Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Turan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'de kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen, haçlı zihniyetinin maşası olarak peydah olan hainlere karşı başlatıldığını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türk'ün gücünü ve teşkilatlanma konusundaki beceresini dünyaya göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Asırlarca egemenliğimiz altında kalan topraklara ektiğimiz adalet ve hoşgörü tohumları, yerini Batılı güçlerin bitmek ve tükenmek bilmeyen alçaklıklarıyla birlikte kan gölü ve devlet kurma hevesindeki çapulculara bırakmıştır. Büyük Orta Doğu Projesi'nin tasarlandığı dönemde, bu alçakça planı bozan, bütün dahili ve harici bedhahları yok edip zaferle taçlandırabilen, 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' düşüncesiye dünyaya askeri ders veren tek bir varlık vardır, o da ordu ve milletin kaynaştığı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Doğuda devlet kurma rüyaları gören zavallılar bilmelidirler ki, bu coğrafyada Türklerin onayı olmadan kuş dahi uçamayacaktır. Devletimizin birliğine ve bütünlüğüne kastedecek her türlü oluşumunun karşısında iman dolu göğsünü siper etmeye hazır bir derya olduğu gerçeğini asla hatırdan çıkarmamalıdır. Bizleri bu topraklardan atabilecek hiçbir oluşumun mümkün olmayacağını her fırsatta bütün dünyaya haykırıyoruz ve bir kez daha diyoruz ki 'varlığımız Türk varlığına armağan olsun."

Turan, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında da bilgi verdi.