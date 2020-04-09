Kayseri Umreden döndükten sonra koronavirüs tedavisi tamamlanan 32 kişi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

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Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız