Kayseri Umreden döndükten sonra koronavirüs tedavisi tamamlanan 32 kişi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

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Kayseri Umreden döndükten sonra koronavirüs tedavisi tamamlanan 32 kişi memleketlerine gönderildi
6 saat önce
Kayseri Umreden döndükten sonra koronavirüs tedavisi tamamlanan 32 kişi memleketlerine gönderildi.
Kayseri Umreden döndükten sonra koronavirüs tedavisi tamamlanan 32 kişi memleketlerine gönderildi
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:55 Kaynak: DHA
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