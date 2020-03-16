KAYSERİ Umreden dönenler, Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi-2 - Son Dakika

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KAYSERİ Umreden dönenler, Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi-2
6 saat önce
KAYSERİ Umreden dönenler, Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
KAYSERİ Umreden dönenler, Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi-2
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