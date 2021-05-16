Kayseri Üniversitesi 3 yaşında - Son Dakika

Kayseri'de 2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi, 3 yaşını doldurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uygulama ve proje odaklı üniversite olarak topluma üst düzeyde katkı sağlamak misyonunu ilke edinen Kayseri Üniversitesi, 3 yıl gibi kısa bir sürede merkez ve ilçelerindeki kampüs yapılanmasını büyük ölçüde tamamlayarak eğitim-öğretim, araştırma ve topluma katkı boyutundaki görevlerini etkili olarak yerine getirmeye başladı.

Üniversite, bölgesine ve ülkesine üst düzeyde katkı sağlamak yönündeki hedeflerine çok sayıda proje ile emin adımlarla ilerlemekte.

Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar geçen 3 yıllık süreyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin genç yaşına rağmen salgına bağlı olarak bir zorunluluk olan uzaktan eğitim faaliyetlerini en etkin yürüten kurumlar arasında yer aldığını belirtti.

Karamustafa, bu süreçte, hayırseverlerle olan bağlantılarını güçlendirerek gerek merkez gerekse ilçe kampüslerinde çok sayıda bina, salon ve sosyal tesis gibi hizmet alanlarının protokollerini imzaladıklarını ve bunların birçoğunu neticelendirerek faaliyete geçirildiğini kaydetti.

Ülkenin sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmesi için gerek araştırma gerekse eğitim faaliyetlerinin teorik bilginin yanı sıra toplumun, sektörün ve sanayinin içerisindeki uygulamalarla bütünleştirilmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, gerek diğer kurumlarla, meslek ve sivil toplum örgütleriyle ve paydaşlarla gerekse sanayi ile işbirliklerimizi mümkün olan en üst düzeye taşımaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarabilmek için bir taraftan organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açmaya yönelik girişimlerimiz devam etmekle birlikte, mevcut meslek yüksekokullarımızın da sanayi ile yakın işbirliği içerisinde olması amacıyla çalışmalarda bulunmaktayız."

Kurdukları uygulama ve araştırma merkezleri ile meslek yüksekokullarının kentteki belediyeler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde önemli projeler ürettiklerini vurgulayan Karamustafa, üniversitenin bu dönemde attıkları sağlam temeller üzerinde kararlılıkla ilerleyerek 5-6 yıl içerisinde önemli mesafeler kat edeceğine ve ülkedeki önemli yükseköğretim kurumları arasında yer alacağına inançlarının tam olduğunu aktardı.