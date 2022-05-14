Kayseri Üniversitesi 4 yaşında - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi 4 yaşında

14.05.2022 13:21
Kayseri Üniversitesi 4 yaşında

Kayseri'de 2018'de kurulan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 4. yılını doldurdu.

Kayseri'de 2018'de kurulan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 4. yılını doldurdu.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama ve proje odaklı misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasına girme vizyonuna sahip üniversite, 4 yılı geride bıraktı.

Özellikle organize sanayi bölgelerinde OSB-MYO kurulması çalışmalarına ağırlık veren üniversite, mesleki ve teknik yükseköğretimi sahaya taşıyarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamayı ve bu yönde üretim kalitesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulmalarına rağmen sorumlulukların ağır olduğunu belirtti.

Ülkeye ve topluma katkı konusunda öngörülen hedefleri azimle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kampüste değil, sahada eğitim sloganı ile kuruluşumuzdan bu yana sahada olmaya, iş dünyası ile bütünleşmeye, yerel dinamiklerle ortak projeler yürütmeye, nitelikli insan gücü yetiştirmeye, kısacası ülke ve toplum faydasına yönelik çalışmaları misyon ilkeleri kapsamında sürdüren üniversitemizin, geçen 4 yıllık sürede önemli yere geldiğini söyleyebiliriz ama üniversitemizi hak ettiği yere taşıyabilmek için daha yapacağımız çok işler var. Sahip olduğumuz akademik bilgi birikimi ile ismini aldığı Kayseri şehrinin üniversitesi olmasından duyduğumuz gururla Kayseri şehrine her alanda katkı vermeyi sürdüreceğiz."

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Üniversite, Türkiye, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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