Kayseri Üniversitesi, Azerbaycan üniversiteleri ile işbirliği protokolü imzaladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ve Devlet Pedagoji Üniversitesi ile eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de eğitim işbirlikleri kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Karamustafa ilk olarak Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov'u ziyaret ederek eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Ardından Azerbaycan Avrasya Üniversitesine geçen Karamustafa, Rektör Prof. Dr. Nazım Hüseyinli ile iki üniversitenin eğitim ve işbirliği protokolüne imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karamustafa, KAYÜ'nün uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu içerisinde sadece ülke içerisinde değil, dış ülkelerde birçok konuda işbirliği yaptıklarını belirtti.

İmzalanan bu işbirliklerinden hem üniversitelerinin hem de öğrencilerin büyük ölçüde fayda sağladığını kaydeden Rektör Karamustafa, Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ve Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi rektörlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti, imzalanan protokollerin taraflara hayırlı olmasını diledi.