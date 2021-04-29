Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği

29.04.2021 15:15
Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsüne Develi Belediyesi ile Devtaş Madencilik tarafından yaptırılacak olan kampüs girişi ve nizamiye binası için protokol imzalandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsüne Develi Belediyesi ile Devtaş Madencilik tarafından yaptırılacak olan kampüs girişi ve nizamiye binası için protokol imzalandı.

Develi Seyrani Kampüsünde gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hayırsever Mustafa Beşparmak, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş ve Hüseyin Şahin MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Delice katıldı.

Protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gerek Develi Seyrani Kampüsü, gerekse Kayseri Üniversitesi'nin diğer kampüslerine hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kayseri'nin ilçeleri ile birlikte hayırsever kültürüne sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Rektör Karamustafa, "Develi Seyrani Kampüsümüz bir hayırsever kampüsü, kampüsümüzdeki her binanın üzerinde hayırseverlerimizin ismi yazıyor. Kayseri merkez bütün ilçelerimiz yine benzer şekilde gelişiyor. Üniversitemizin tüm hayırseverlerine ve özellikle bugün burada hayırseverimiz Sayın Mustafa Beşparmak'a ve Develi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Cabbar'a üniversitemiz ve devletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Develi Seyrani Kampüsümüzün ihtiyacı olan prestijli bir ana kampüs giriş kapısının yapılmasını üstlendiniz. Develi Seyrani Kampüsümüz, hayırseverlerimizin desteğiyle, Develi Belediyemizin desteğiyle ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, gün geçtikçe her zaman iyiye giden bir eğitim ve öğretim merkezi olma yolunda ciddi bir şekilde ilerliyor. Bugün düne göre çok daha iyi durumdayız. Devletimizin imkanlarıyla, hayırseverlerimizin destekleriyle, bizlerin hep beraber el ele çalışmasıyla bu kampüs nitelikli öğrenciler, memleketine hizmet eden gençler yetiştirecek" dedi.

Konuşmasında üniversitelerin bulunduğu şehrin gelişmesinde lokomotif rol üstlendiğine değinen Rektör Karamustafa, "Derdimiz memleketimiz Türkiye'nin daha da ileri gitmesi, Develi ileri giderse Kayseri ileriye gider, Kayseri ileri giderse İç Anadolu, Orta Anadolu ileri gider, Orta Anadolu ileri giderse Türkiye ileri gider, Türkiye ileri giderse Orta Doğu'ya refah ve huzur gelir. Orta Doğu'nun bekası ve dünyanın huzuru Türkiye'dir. Dolayısıyla duruma böyle baktığımızda esasen küçük bir noktadan büyüye büyüye yapmış olduğumuz veya yapacağımız güzel şeylerin nelere vesile olacağını ve nerelere hizmet edeceğini çok iyi biliyoruz ve ona göre çalışmalarımızı aşk ile ekip çalışması ile hep beraber sürdürüyoruz. Dolayısıyla hepimizin amacı devletimizi ve nihayetinde de ülkemizi güçlü tutmak. Devlet güçlü olacak, Kayseri güçlü olacak, Orta Anadolu güçlü olacak ve Türkiye güçlü olacak. İmzalanan bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne sürekli destekte bulunduklarını ve bundan sonra da destekte bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Cabbar, "Bu üniversitede bir protokol yapıldığı zaman gerçekten gururlanıyorum, duygulanıyorum. Burada bu protokolü imzalamak beni mutlu ediyor. Şahsım ve Develi Belediyesi olarak bu kampüsün emrinde olduğumu söylemek istiyorum. Burası bizim parçamız. Ben Rektörümüze ve hayırseverimiz, hayırseverliği ile ön plana çıkan Mustafa abimize, hem şahsım, Develi halkım adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırsever Mustafa Beşparmak ise imkanlar dahilinde Develi Seyrani Kampüsüne destekte bulunmaya her daim devam edeceğini söyledi ve Rektör Karamustafa ile Başkan Cabbar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği

Develi Belediyesi, Seyrani, Kayseri, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne Hayırsever Desteği - Son Dakika


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