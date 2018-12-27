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Kayseri Üniversitesi Erciyes Teknopark'tan Faydalanacak

32 dakika önce

Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Kayseri Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri de aynı şartlarda Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisini kullanacak.

Kayseri Üniversitesi Erciyes Teknopark'tan Faydalanacak, System.String[]
Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Kayseri Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri de aynı şartlarda Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisini kullanacak.

Erciyes Teknopark'ta düzenlenen protokol imza törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Teknopark yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bu protokol sayesinde gerek öğretim üyeleri ve akademisyenler, gerek öğrenciler Kayseri Üniversitesi de bizim Teknopark'ımızdan ve Erciyes Üniversite Teknoloji Transfer Ofisimizden faydalanacaklar. Bu şekilde kardeş üniversitemiz Kayseri Üniversitesi ile birlikte bu güzel kurumumuzu birlikte kullanacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Birlikte Kayseri'mize ve üniversitelerimize hizmet edeceğiz" dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, "Kayseri Üniversitesi olarak 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile kurulmuş bir üniversiteyiz. Bu kuruluş, sıfırdan olan üniversitenin kuruluşu şeklinde değildir. Ülkemizin önde gelen üniversitesi olan, Türkiye'nin ve Kayseri'nin gururu Erciyes Üniversitesi'nin içinden Kayseri'deki yükseköğretim sisteminin yeniden yapılanması şeklinde doğan bir üniversitedir. Bu manada Kayseri Üniversitesi çok şanslıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:49 Kaynak: İHA

Erciyes Üniversitesi, Erciyes, Kayseri, Güncel
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