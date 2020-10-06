Kayseri Üniversitesi hocalarından Başkan Mehmet Cabbar'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Seyrani Kampüsü içerisinde yürüttüğü kapsamlı peyzaj çalışmalarını bitiren Develi Belediyesine teşekkür için, Kayseri Üniversitesi Akademik Kadrosu Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Yılmaz Delice ve bölüm hocalarının teşekkür ziyaretinde pandemi sebebiyle uygulanacak eğitim programları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerinden dolayı akademik kadroya teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Cabbar "Kampüsümüzün gelişmesi ve güzelleşmesi adına Develi Belediyesi olarak her daim destek olmaya hazırız" dedi. - KAYSERİ