Kayseri Üniversitesi iki yaşında - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kuruluşunun ikinci yılını tamamlayan Kayseri Üniversitesinin, üçü faal dört fakülte, 11 meslek yüksekokulu ve bir enstitü ile eğitim faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şunları kaydetti:

"Biz merkezdeki birimlerimizi daha aktif ve daha faydalı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 'Kampüste değil sahada üniversite' sloganıyla çıktığımız yolda Kayseri ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgeleri ile başlattığımız iş birliği çalışmaları devam etmektedir. Amacımız buralarda meslek yüksekokulu kurulması ve eğitimin sahaya taşınmasıdır. Bunun için ön protokoller imzaladık. Kayseri Üniversitesi'nin kampüs alanı konusunda çok yönlü çalışmalarda bulunduk. Kampüs alanı için önümüzdeki 3-5 yılın değil, 25-30 yılın planını da kapsayacak bir arsanın bulunması için çaba gösterdik. Üniversite olarak son iki yılda çok sayıda sosyal, kültürel, akademik ve bilimsel etkinlik gerçekleştirdik. Akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem vermekteyiz."

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime mart ayı itibari ile ara verildiğini aktaran Karamustafa, "Bu kapsamda, derslerin dijital platformlarda yürütülmesi ile beraber, ara sınavları da dijital platformlar üzerinden yapmaktayız. Yıl sonu sınavlarını da bu formatta yürüterek içinde bulunduğumuz dönemi tamamlayacağız." ifadelerini kulandı.

Karamustafa ayrıca üniversitenin ikinci kuruluş yıl dönümünün tüm akademik ve idari personele, öğrenciler ile ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.