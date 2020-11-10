Kayseri Üniversitesi'nde Online "Atatürk" Sergisi açıldı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi'nde Online "Atatürk" Sergisi açıldı

Kayseri Üniversitesi'nde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri" çerçevesinde online "Belge ve Fotoğraflarla Atatürk" konulu sergi açıldı.

Kayseri Üniversitesi'nde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri" çerçevesinde online "Belge ve Fotoğraflarla Atatürk" konulu sergi açıldı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Üniversitemiz işbirliği ile düzenlenen sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait 187 orijinal arşiv fotoğrafı ve belge yer alıyor. Bugün saat 09.05'ten itibaren açılan sergiye, ziyaretçiler, Kayseri Üniversitesi'nin "www.kayseri.edu.tr" web adresinden iki ay boyunca online erişebilecekler. - KAYSERİ

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