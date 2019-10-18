Son Dakika Haberleri: Kayseri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
Son Dakika Güncel Kayseri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Kayseri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

1 saat önce

KAYSERİ Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler, Fırat'ın doğusunda başlatılan ve dün ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen başarıyı, asker selamı ile destekledi.

Kayseri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek, System.String[]

KAYSERİ Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler, Fırat'ın doğusunda başlatılan ve dün ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen başarıyı, asker selamı ile destekledi.

Üniversite rektörlüğü önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, Türk bayrağı açarak, asker selamı verdi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa, sahada kazanılan başarının masada diplomatik başarı ile perçinleştirildiğine vurgu yaparak, şöyle dedi:

"Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü tüm dünya görmüş ve bu gücün test edilemeyeceğini en iyi şekilde anlamışlardır. Bu, tarih boyunca sayısız zafer kazanan Türk milleti için yeni bir zafer ve büyük bir başarıdır. Güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı ile Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatıyla süren, Barış Pınarı Harekatı ile de zirve yapan terörle mücadeledeki kararlılığımız, gücümüz, terör yuvası haline gelen Suriye'nin kuzeyine ve tüm bölgeye barış getirmeye başlamıştır."


Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
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