Kayseri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

KAYSERİ Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler, Fırat'ın doğusunda başlatılan ve dün ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen başarıyı, asker selamı ile destekledi.

Üniversite rektörlüğü önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, Türk bayrağı açarak, asker selamı verdi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa, sahada kazanılan başarının masada diplomatik başarı ile perçinleştirildiğine vurgu yaparak, şöyle dedi: