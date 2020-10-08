Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

08.10.2020 16:30
Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür, System.String[]

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Seyrani Kampüsünün çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerini yaparak kampüsün çehresini güzelleştiren Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Seyrani Kampüsünün çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerini yaparak kampüsün çehresini güzelleştiren Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, üniversitelerin öğrencilere vermiş oldukları öğretim hizmeti ve imkanları nitelikli ekosistemler içerisinde sunmaları gerektiğini ifade etti. Üniversitelerin ekosistemlerinin önemli bir parçasını da doğal çevresel faktörlerin oluşturduğuna değinen Rektör Karamustafa, bu çerçevede Develi Seyrani Kampüsü'nün çevre düzenlemesine ilişkin yapılan önemli düzeydeki katkılardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri'de yükseköğretimde fiziki imkan konusunda hayırseverlerin ve yerel yönetimlerin, üniversitelere ciddi düzeyde destek sağladığını belirten Rektör Karamustafa, hayırsever şehri Kayseri'de eğitim binalarının çoğunda hayırsever imzasının bulunduğuna dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, "Kayserimizde yerel yönetimler, özellikle Büyükşehir Belediyemiz, birimlerimize önemli destek vermektedirler. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda sürekli yanımızda olmaktadırlar. Zaten üniversitelerin gelişimi sadece verilen eğitimle değil, şehrin ve o şehrin dinamiklerinin üniversitelere ne kadar sahip çıktığı ile de ilgilidir. Özellikle ilçelerde bulunan MYO'larda bu durum daha da fazlasıyla gözlenmektedir. Okullarınızın iyi bir akademik kadronun yanında, iyi bir fiziki imkana, sosyal ve kültürel mekanlara ve bunların sürdürülebilir olması amacıyla da sahiplenilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Siz okullarınızı ne kadar öğrenci için cazip hale getirirseniz, o okulda bulunan bölümlerinizin tercih edilebilirliği de o kadar yüksek olur. Nitekim Kayseri Üniversitesi olarak bu konuda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. 2020 YKS tercihlerinde ve tercih doluluğunda Türkiye'de en çok tercih edilen devlet üniversitesi olduk. Bu başarıda sadece bizlerin değil, bizlerin her zaman yanında olan yerel yönetimlerin, belediyelerin ve hayırseverlerimizin de payı oldukça büyüktür. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin değerli başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda her zaman öncülük etmiştir. Üniversitemizin ikinci büyük kampüsü olarak Develi Seyrani Kampüsümüzün çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışmalarını da yaparak Seyrani Kampüsünün çehresine ayrı bir güzellik katan Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediyemizin Sayın Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, yapılan bu çevre düzenlemesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını üstlenen Develi Belediye Başkanı Sayın Mehmet Cabbar'a ve Develi Belediyemize de teşekkür ediyorum. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitemiz, şehrin desteği ile adım adım hedeflerine ulaşmaya, mesleki ve teknik yükseköğretimde marka üniversite olmaya ve bu konuda Kayseri'mize ve Türkiye'ye önemli katkılar sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür
Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür
Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Seyrani, Develi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor
Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi         
17:05
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu         
16:05
Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak         
15:51
Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı         
15:38
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi         
14:38
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim         
14:13
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı         
13:56
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 17:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Üniversitesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei