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Kayseri Üniversitesi'nin yer seçim komisyonu Ankara'da toplandı

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nin kampüs alanının belirlenmesi için Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.

Kayseri Üniversitesi'nin yer seçim komisyonu Ankara'da toplandı, System.String[]

Kayseri Üniversitesi'nin kampüs alanının belirlenmesi için Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri Üniversitesi için belirlenen alternatif araziler masaya yatırıldı.

Kayseri Üniversitesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan toplantıda, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Üniversitesi kampüsü için belirlenen arazi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından en yakın zamanda açıklanacak.

Kayseri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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