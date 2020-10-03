Kayseri Üniversitesi, öğrencilerine Uzaktan Eğitime Uyum Oryantasyon Eğitimi verecek - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi, öğrencilerine uzaktan eğitim teknolojilerine ve uzaktan öğretime adaptasyonu için "Oryantasyon Eğitimi" verecek.

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYUZEM) tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında video konferans yöntemi ile online verilecek eğitimlerde öğrencilere, "Sisteme Nasıl Girilir", "Derslere Nasıl Girilir", "Sanal Sınıf Nedir Nasıl Girilir", "Ödev Nasıl Yüklenir", "Link Bağlantısı Nasıl Açılır", "Sınavlara Nasıl Girilir", "İletişim Araçları Nasıl Kullanılır", "Canlı Destek Nedir", "Sık Sorulan Sorular" konuları anlatılacak.

Saat: 10.00-12.00 arasında yürütülecek oryantasyon eğitiminde okullara yönelik hazırlanan program şöyle:

5 Ekim Pazartesi (Bünyan MYO, İncesu Sağlık Hizmetleri MYO, Pınarbaşı Suna Yalçın MYO, Yahyalı MYO, Yeşilhisar MYO ve Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO), 6 Ekim Salı (Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Develi İslami İlimler Fakültesi ve Develi Hüseyin Şahin MYO), 7 Ekim Çarşamba (Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, Sosyal Bilimler MYO), 8 Ekim Perşembe (Meslek Yüksekokulu) ve 9 Ekim Cuma (Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO).

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan öğretimle gerçekleştirilecek olan yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken KAYUZEM tarafından düzenlenen oryantasyon eğitiminin öğrencilere büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Rektör Karamustafa, oryantasyon eğitimi ile ilgili öğrencilere şu mesajları verdi:

"Sevgili öğrencilerim, COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde de sizlerle yüzyüze buluşamazsak da gönlümüzdesiniz. Bu süreçte Uzaktan Öğretim sistemleri aracılığıyla sizlerle buluşabileceğiz. Derslerinizin daha etkileşimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için ve sizlerin uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili endişelerinizi gidermek ve sorularınızı cevaplamak amacıyla bir eğitim programı hazırladık. Üniversitemiz öğrencilerinin 'Uzaktan Eğitim Teknolojilerine ve Uzaktan Öğretime Adaptasyonu' konusunda video konferans yöntemi ile eğitimler verilecektir. Sizlere gönderilen linkte belirtildiği üzere bağlı bulunduğunuz fakültenin veya meslek yüksekokulunun eğitim gün ve saatlerine uygun şekilde bu eğitimlere katılmanız bu sistemi en verimli bir şekilde kullanarak nitelikli öğrenim görmeniz açısından büyük önem arz etmektedir. Hepinizin sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum." - KAYSERİ