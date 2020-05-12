Kayseri Üniversitesi online sınav ve yaz okulu takvimini belirledi - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi, uzaktan öğretimde online sınav ve yaz okulu takvimini açıkladı.

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nun 11 Mayıs 2020 tarihli uzaktan öğretim sisteminde sınavların yüz yüze yapılmaması ile ilgili aldığı kararın ardından, uzaktan öğretim sistemi üzerinden hazırladıkları online sınav programı ve yaz okulu takviminin belirlendiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan itibaren başlanan uzaktan öğretim sürecini başarıyla sürdüren Kayseri Üniversitesi'nin, uzaktan öğretim online sınav programı ve yaz okulu takvimi uzaktan öğretim derslerinin son günü 23 Mayıs, ara sınavlar 2-23 Mayıs, ara sınav mazeret sınavları 28-31 Mayıs, öğrenci devam durumlarının OBİSİS'e girilmesi 28-31 Mayıs, yıl sonu (final) sınavları 1- 21 Haziran, telafi (bütünleme) sınavları 22 Haziran-5 Temmuz, yaz okulu kayıtları 22 Haziran-13 Temmuz, yaz okulu mazeretli kayıtları 13 -15 Temmuz, yaz okulu başlangıcı 13 Temmuz, tek ders başvuruları 29 Haziran-7 Temmuz, tek ders sınavları 9 -12 Temmuz, İslami İlimler Fakültesi ara sınav ödev/proje teslimi 12 Mayıs-13 Haziran olarak açıklandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uzaktan öğretim dersleri sonunda sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileyerek, gençlerin evde kalıp sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.