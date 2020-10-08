KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Kovid-19 salgınında turizmi anlattı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri" konulu konferansa katıldı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, online gerçekleştirilen konferansın açış konuşmasını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu yaptı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, "Tourism After Covid-19" konulu konuşmasında dünyada yaşanan Kovid-19 salgını sonrası turizmi anlattı.

Salgının en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatan Karamustafa, salgın sonrası turizmin eski canlılığına ulaşması amacıyla turizm çeşitliliği konusunda da yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen turizm çekim merkezlerinden olduğuna değinen Rektör Karamustafa, "Ben eminim ki koronavirüs salgını sonrası turizmde ciddi bir canlılık yaşanacak ve Türkiye bu turizm hareketliliğinden ve canlılığından gerekli ve hak ettiği payı alacaktır." ifadelerini kullandı.