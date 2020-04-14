Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın Turizm Haftası mesajı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Karamustafa, mesajında, ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyona sahip olan turizm sektörünün rekabet gücünün daha da artırılmasında herkese ciddi görevlerin düştüğünü belirtti.

Konjektörel olarak karşı karşıya kalınan küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-12) pandemisinin sadece ülkemizde değil tüm dünyada turizm ve ilişkili sektörleri olumsuz etkinlediğini vurgulayan Karamustafa, "Yaşanılan bu süreç sona erdikten sonra oluşan yeni dünya düzeni içerisindeki gelişmeleri öngörüp proaktif bir yaklaşım içerisinde oluşturulacak stratejiler sayesinde turizmin ülkemiz için tekrar geleceğin önemli bir yükselen değeri olacağından hiç şüphe yoktur. Bu salgının bitmesiyle canlanması ve kısa sürede eski günlerine kavuşması hepimizin ortak temennisidir." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, Türkiye'nin daha yeni ve nitelikli turizm ürünleri ile pazarda bilinirliğinin artırılmasının önem kazandığına işaret eden Karamustafa şunları kaydett:

"Dünyanın önemli finans, kültür, tedarik ve dağıtım merkezi konumunda olması kaçınılmaz olan Türkiye'nin elbette önemli bir sağlık üssü haline gelmesi de beklenmektedir Sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmayan ve her bölgesinde ayrı bir güzelliği bulunan ülkemizde turizm sektörünün yeri ürünlerle çeşitleneceği ve dört mevsime yayılacağına olan inancımız tamdır. Bu duygularla turizm haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."