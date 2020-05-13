Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Ege Üniversitesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi öğrencilerine video konferans yöntemiyle, "Başarı nedir?" konulu anlatımda bulundu.

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeşme Turizm Fakültesi'nin "Altın Kariyer Konferansları" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle buluşan Karamustafa, öğrencilere başarıyı farklı boyutları ve bileşenleri ile anlattı.

Başarı denildiğinde nicel ve nitel bileşenleri bir arada düşünmek gerektiğini ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Sadece nicel bileşenlere odaklanan bir hayattan başarı çıkmayacağı gibi hiçbir şey de çıkmaz. Pragmatik ve materyalist bakış açısına sahip bir anlayışa dayalı bir başarı bizim kadim kültürümüzde yer almaz, bizde iyi ve faydalı insan olma, olgun ve erdemli insan olma anlayışı ön plandadır. Başarıdaki anlayış da budur, bu olmalıdır. Başarı, çalışmak, öğrenmek, çabalamak, gayret etmek, emek harcamaktır. Bunların hiçbiri olmadan bir sonuca ulaşmanız mümkün değildir. Vatan, millet, bayrak başta olmak üzere devlet sevgisinden ve sadakatinden yoksun bir başarı anlayışı eksiktir ve problemlidir." dedi.

Başarılı bir kariyerin taşıması gereken öğrenme düzeyi, kişisel beceriler, sosyal çevre ve kader, nasip, kısmet gibi dört boyutuna da değinen Karamustafa, iş dünyasının gençlerden beklentilerini gençlerin dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı etkinlik, Karamustafa'nın öğrencilerin sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.