Son Dakika Haberleri: Kayseri Üniversitesi Tercih Günleri Kayseri'de Yapıldı

Kayseri Üniversitesi Tercih Günleri Kayseri'de Yapıldı

48 dakika önce

Üniversite tercih günleri Kayseri'de yapıldıYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ÜNİVERSİTE Tercih günleri Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Üniversite tercih günleri Kayseri'de yapıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ÜNİVERSİTE Tercih günleri Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Öğrencilerin geniş katılım gösterdiği etkinlikte Ankara Atılım Üniversitesi standı öğrencilerin en çok ziyaret ettiği üniversite standı oldu.

Ankara Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Uzmanı Emre Cihan yaptığı açıklamada, "Kayseri'de öğrencilerle buluşuyoruz. Öğrenci adaylarımıza bilgilendirme yapıyoruz. Tercih günlerine çok ciddi katılım var. Standımız yoğun ilgi görüyor. Tıp Fakültemiz ile ilgili öğrencilerimize çok bilgi verdik. Yeni açtığımız bir fakülte ve bu yıl öğrenci alacağız. Hukuk, İşletme, Fen- Edebiyat, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık yüksekokulumuz ile ilgili de öğrencilerimizin sorularını cevaplandırdık. Yoğun ilgi var öğrencilerimizin soruları çok güzel ve bilinçli sorular. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Atılım Üniversitesi'nin Ankara'da 1996 yılında kurulduğuna dikkat çeken Emre Cihan "22 yıllık tecrübeyle Ankara'nın köklü üniversitelerindeniz, yaklaşık 9 bin öğrencimiz var ve eğitime gönül vermiş bir üniversiteyiz" diye konuştu.

Atılım Üniversitesi Kayseri'nin ardından Malatya'da da bugün öğrencilerle buluştu.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

Kadir Has, DHA, Kayseri, Güncel
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